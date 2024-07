Se ridica restrictiile de pe strada Lunga, se introduc pe Bulevardul Eroilor

Instituite in 21 iunie, restrictiile de circulatie de pe strada Lunga se ridica treptat. Astfel, potrivit anuntului Primariei Brasov, in 1 iulie se reduc restrictiile pe str. Lunga, ramanand valabile doar pe zona de la intersectia cu str. Crisan pana la Livada Postei (giratoriu), intentia firmei RS Activ, care executa lucrarile, fiind de a asfalta aceasta sectiune in cursul zilei.Pe de alta parte, municipalitatea brasoveana a anuntat ca vor continua lucrarile de frezare a asfaltului incepute ... citește toată știrea