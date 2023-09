Se schimba vremea radical in acest weekend si incep sa apara precipitatiile in multe zone din tara.Cu toate astea, temperaturile sunt in mare parte peste media perioadei.Vreme mai calda decat in mod obisnuit anunta meteorologii in weekend, cu maxime ce se vor incadra intre 23 si 30 grade Celsius. De sambata noapte apar ploile in vestul, centrul si nordul tarii, iar regimul termic va marca o scadere.Vineri, 29 septembrie, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valorile ... citeste toata stirea