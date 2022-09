Se strange latul in randul traficantilor de substante interzise. Dealeri de droguri retinuti de DIICOT

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au realizat joi, 15 septembrie a.c., o actiune complexa in Brasov, in urma careia 7 barbati au fost prinsi in flagrant delict, in timp ce ar fi tranzactionat 2.500 de comprimate de ecstasy, in schimbul a 62.500 de lei."Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au documentat activitatea infractionala a 7 persoane, intr-un dosar de trafic ... citeste toata stirea