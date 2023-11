Administratorii domeniului schiabil Azuga au pornit si ei, in weekend, tunurile care produc zapada artificiala, astfel, ca, de 1 decembrie, acestia promit un strat consistent de omat care sa le permita sa schieze in conditii optime turistilor aflati in minivacanta la munte. Au inceput astfel, lucrarile pentru inzapezirea partiei de incepatori si a celei ... citeste toata stirea