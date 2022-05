Se va redeschide gradinita la Ileni. Vor functiona, din toamna, doua grupe de copii cu doua educatoare

20 de copii din localitatea Ileni vor putea sa urmeze cursurile de gradinita la ei in sat. Incepand cu anul scolar viitor, se va reinfiinta gradinita din Ileni. Aceasta va functiona in vechea cladire aflata in curtea bisericii din localitate.,,Facem demersurile la ISJ Brasov pentru a reinfiinta gradinita de la Ileni. Avem 20 de copii care pot invata in sat. Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Brasov a fost de acord si din septembrie vor functiona doua grupe de copii cu 2 educatoare. ... citeste toata stirea