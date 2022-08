Se va suplimenta numarul de posturi in invatamantul preuniversitar, inclusiv pentru crese si gradinite, printr-o hotarare de Guvern

Ministrul Educatiei a anuntat intr-o conferinta de presa ca vor fi suplimentate posturile pentru cadre didactice si ca va initia o hotarare de Guvern in acest sens. Nevoia cea mai mare este la crese si gradinite care au fost preluate de la primarii, dar "este nevoie in unele situatii de suplimentarea numarului de posturi in invatamantul gimnazial si liceal", a completat Sorin Cimpeanu.Ministrul nu a spus de cati invatatori, profesori, educatori-puericultori mai este nevoie, dar a precizat ca ... citeste toata stirea