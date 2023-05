Saptamana Comediei, ajunsa la editia cu numarul 10 in 2023, va avea loc in perioada 3-9 iulie, fiind alcatuita din trei componente distincte: teatru (Teatrul Sica Alexandrescu), film (Cinema Astra) si o sectiune de teatru, concerte si spectacole in aer liber pentru toata familia (Parcul Central Nicolae Titulescu).Sectiunea competitionala de teatru a Saptamanii Comediei aduce in premiera la Brasov 6 spectacole montate nu doar la teatre de stat, dar si venite din zona teatrului independent, ... citeste toata stirea