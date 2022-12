Se vand pachete de vacanta in Grecia cu plecare de pe aeroportul Brasov

Agentiile de turism au inceput sa vanda pachete de vacanta in Heraklion (Grecia) cu plecare de pe aeroportul din Brasov. In ofertele agentiilor de turism au aparut pachete de vacanta pe insula Creta din Grecia cu zboruri charter care ar urma sa fie operate de pe aeroportul din Brasov. Potrivit ofertelor, charterele dintre aeroportul din Brasov si aeroportul din Heraklion ar urma sa fie operate in fiecare zi de luni. Compania aeriana care ar urma sa zboare pe aceasta ruta ar fi Aegean Airlines, ... citeste toata stirea