"Se vor umple spitalele de copii"

Medicul pediatru Mihai Craiu trage un semnal de alarma cu privire la numarul cazurilor de imbolnaviri in randul copiilor. "Vom avea multi copii mici impreuna pentru cateva ore zilnic, in interior, in spatii de obicei neventilate... pentru ca exista aceasta spaima nationala ca *ne trage curentul*. Si asta se va intampla intr-un context de relaxare generala (e cald afara, am venit din vacanta, tocmai s-a terminat ultima epidemie de rujeola, etc, etc). Nu doresc sa fiu o Cassandra moderna dar pot ... citește toată știrea