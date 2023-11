Unul dintre cei mai buni chitaristi de blues din ultimul deceniu ajunge, in sfarsit, la Brasov: pe 23 noiembrie, la Rockstadt. Sean Chambers a cochetat sa urce pe scena de sub Tampa inca dinainte de pandemie.Super-chitaristul va fi acompaniat de sectiunea de ritm a celebrei formatii de blues, Savoy Brown. In premiera si in exclusivitate in Romania, pe scena Transilvania Blues Nights de la Rockstadt, americanul ... citeste toata stirea