Seara de lied romanesc, la Muzeu de Arta

Muzeul de Arta Brasov propune publicului doua evenimente, in aceasta saptamana. Astfel, astazi, de la ora 17.00, se va desfasura recitalul vocal-instrumental "Seara de lied romanesc" organizat in parteneriat cu Opera Brasov. Acesta incheie prima parte a programului Opera MAB si ii aduce in fata publicului pe solistii: Maria Catrina - soprana, Aurelia Florian - soprana, Valentina Margaras - soprana, Silvia Micu - soprana, Lacramioara Schuller - soprana, ... citeste toata stirea