Seara in memoriam Radu Lupu

Brasovenii sunt asteptati in 17 aprilie, la Aula "Sergiu T. Chiriacescu", la o seara dedicata comemorarii celebrului pianist roman Radu Lupu. O pregateste Centrul Muzical al Universitatii Transilvania, in 17 aprilie implinindu-se exact doi ani de cand celebrul pianist a trecut in nefiinta. Evenimentul muzical va incepe de la ora 18.00, la Aula "Sergiu T. Chiriacescu, si ii va aduce pe scena pe Gusztav Kiralyhalmi si Elena Rusu, pianisti de la clasa Prof. Dr. Habil Stela Dragulin, care vor ... citește toată știrea