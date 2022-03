Sebastian Rusu: Brasovul da tonul sigurantei rutiere!

Astazi, in comisia juridica a Camerei Deputatilor, viceprimarul Brasovului, Sebastian Rusu, a sustinut un amendament al grupului parlamentar PNL privind siguranta rutiera."Nu este intamplator ca am fost invitat de dl. deputat Gabriel Andronache sa sustin acest amendament! Brasovul este un exemplu de buna practica in ceea ce priveste siguranta trecerilor de pietoni iluminate, avand nu mai putin de 52 de treceri de pietoni iluminate cu sisteme inteligente! Am ... citeste toata stirea