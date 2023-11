Dupa mai multe luni in care PNL Brasov a refuzat sa isi asume responsabilitatea si sa faca o propunere pentru locul ramas vacant in conducerea RIAL in urma plecarii unui PNL-ist care a fugit si el de raspundere, au reusit sa vina cu o propunere rusinoasa si revoltatoare, aceea a unui fost securist si tortionar care, printre alte ticalosii pe care le-a facut, i-a numit pe muncitorii de la 15 noiembrie 1987 "o sleahta de nemernici".In aceeasi sedinta de Consiliu Local, PNL Brasov a votat pentru ... citeste toata stirea