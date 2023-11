Dupa ce in sedinta de plen a Consiliului Local din 31 octombrie l-a propus pe Nicolae Paraschiv (fost maior de Securitate) pentru a ocupa functia membru in Consiliul de Administratie al RIAL SRL, viceprimarul Brasovului Sebastian Rusu a tinut sa isi ceara scuze."Este o greseala pe care mi-o asum. A fost o propunere facuta la repezeala, inaintea sedintei de plen, aparuta in urma discutiilor cu unii colegi. Sunt un om de buna credinta, iar aceasta a fost o lectie din care am avut numai de ... citeste toata stirea