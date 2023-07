Secretarul de stat Ionut-Sorin Banciu a participat la lucrarile Consiliului de Mediu din Spania, care a avut loc in perioada 10-11 iulie 2023, in Valladolid. Organizat sub egida Presedintiei spaniole a Consiliului UE, evenimentul a reunit ministrii mediului din Statele Membre UE, reprezentanti ai Comisiei Europene si Parlamentului European.In ultima zi a Consiliului au participat si ministrii energiei. Ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet, a condus delegatia Romaniei la ... citeste toata stirea