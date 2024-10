Secretele Brasovului, luate acasa. Ce ar fi facut Coliban in weekend

In prima sa conferinta de presa organizata dupa preluarea mandatului, primarul Brasovului, George Scripcaru, a facut publica o situatie care ridica multe semne de intrebare: fostul primar, Allen Coliban, a blocat sistemul informatic al Primariei Brasov in weekend, cand a descarcat o cantitate foarte mare de date."Fostul primar (Allen Coliban - n. red.) a accesat in weekend sistemul informatic si a descarcat o cantitate foarte mare de date. Drept urmare, sistemul de securitate a blocat tot ce ... citește toată știrea