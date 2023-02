Secretul Adinei Alberts. Cum se mentine la 53 de ani

Cunoscutul medic Adina Alberts a dezvaluit, in cadrul unui interviu, cum reuseste sa se mentina intr-o forma de invidiat la 53 de ani. "Sunt adepta echilibrului in toate. Si sunt atenta la semnalele pe care organismul mi le da. Daca el nu mai vrea imbuibare, eu nu il voi forta numai pentru ca asa zic unii specialisti. Daca as manca trei mese pe zi si doua gustari, cred ca as avea o tona si as muri de scarba fata de propria-mi persoana. Cel mai mare specialist pentru mine este organismul meu. Si ... citeste toata stirea