Sectia ATI din Pavilionul central al "Judeteanului" va avea o sursa alternativa de energie electrica

Chiar daca este esentiala pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov, sectia ATI de la Pavilionul Central de pe Calea Bucuresti nu are o sursa proprie de energie electrica, in caz de avarie. In acest moment, au explicat reprezentantii SCJU, sectia ATI nu este legata la grupul electrogen al spitalului, existand riscuri foarte mari in cazul intreruperii energiei electrice.Pentru a rezolva problema, conducerea spitalului a lansat o licitatie electronica pentru achizitionarea si ... citeste toata stirea