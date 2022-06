Sectia modulara COVID de la Spitalul Judetean Brasov va functiona pana la finalul anului

Sectia modulara COVID din curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov va continua sa functioneze si in acest an. Astfel, potrivit unul proiect de hotarare a de Consiliu Judetean, aflat pe ordinea de zi a sedintei de plen din 30 iunie, linia de garda care deserveste aceasta sectie va functiona pana la finalul anului in curs, asta dupa ce au fost obtinute aprobarile necesare de la Ministerul Sanatatii. Linia de garda va fi deservita de 20 de medici, dintre care 16 existenti, iar pentru ... citeste toata stirea