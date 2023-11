Inca o sectie a fost deschisa la Spitalul Orasenesc din orasul Victoria. Pacientii pot apela de saptamana trecuta la Sectia de radiologie, care a fost dotata si este functionala. Investitia a fost asigurata din fonduri de la Ministerul Sanatatii in proportie de 90%, restul fiind completat de la bugetul local.,,Dupa 11 ani fara servicii de radiologie in Victoria, am reusit imposibilul. Sectia de radiologie este complet renovata si dotata cu aparatura noua si performanta. Am finalizat etapa de ... citeste toata stirea