Securitatea energetica a comunitatilor vulnerabile, inclusa in Strategia Forestiera Nationala

Inceputa in anul 2020, elaborarea Strategiei Forestiere Nationale 2022-2031 a ajuns in etapa dezbaterii publice. Proiectul a fost realizat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in parteneriat cu cele doua facultati de profil silvic de la Universitatea "Transilvania" din Brasov si Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava.Pana sa fie postat pentru consultare publica, secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, brasoveanul Ionut Banciu, a declarat ca, din anul 2020, ... citeste toata stirea