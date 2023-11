Sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov, convocata de 14 alesi din USR si PSD nu s-a putut desfasura marti, 14 noiembrie, dupa ce nu a fost intrunit cvorumul. Pentru ca sedinta sa poata lua decizii era nevoie de 17 alesi, insa au fost numai 16. Initial, in sala si in sistem online au fost 17 persoane, insa, in timpul sedintei, unul dintre cei prezenti, Dragos Dumitru (Pro Romania), a aflat ca si-a pierdut mandatul incepand cu data de 10 noiembrie, in baza unui ordin de prefect emis in 13 ... citeste toata stirea