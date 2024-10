Sedinta festiva la Prefectura Brasov. Varstnicii au fost sarbatoriti, de ziua lor

Prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, a convocat marti, 1 octombrie, o sedinta speciala Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice. De data aceasta nu au fost prezentate statistici sau materiale privind implementarea unor masuri de ii vizeaza pe seniori, ci pe ordinea de zi a fost un singur punct: marcarea Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice, pe care o sarbatorim in fiecare an la 1 octombrie."Cu acest prilej, le-am urat varstnicilor, in ... citește toată știrea