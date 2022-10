Sedinta solemna la Parlament, dedicata novembristilor brasoveni

Parlamentarii se vor reuni in 14 noiembrie, incepand cu ora 17.00, intr-o sedinta solemna, pentru a marca revolta muncitorilor brasoveni din 15 Noiembrie 1987. Anuntul a fost facut pe retelele de socializare de deputatul brasovean Gabriel Andronache (PNL), care a precizat ca va fi pentru prima oara cand, in Parlamentul Romaniei, va fi marcata, printr-o sedinta solemna, revolta muncitorilor brasoveni."Am sustinut in Birourile Permanente Reunite propunerea PNL si a colegilor din coalitie ... citeste toata stirea