Sefa de la Protectia Copilului Brasov, mentinut in functie, desi are condamnare definitiva. Explicatia institutiei

Un functionar de la DGASPC Brasov este mentinut in functie, desi are o condamnare definitiva. Conducerea institutiei spune ca a aflat abia in decembrie - intamplator - de condamnare, desi instanta a cerut poprire pe salariu. La 16 septembrie 2021, un functionar public al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov a primit o condamnare definitiva pentru evaziune fiscala. Monica Pescaru este sef Serviciul Managementul Calitatii, Strategii, Proiecte, Programe, ... citeste toata stirea