Sefa de serviciu la Protectia Copilului, condamnata definitiv in septembrie, demisa abia dupa un articol din "Adevarul"

O sefa de serviciu de la Protectia Copilului, condamnata definitiv in septembrie, a fost mentinuta in functie inca 5 luni, pana a aparut un articol in "Adevarul". La cinci luni dupa ce a primit o condamnare definitiva la trei ani de inchisoare, o sefa de serviciu de la Protectia Copilului Brasov, functionar public, a fost, in cele din urma, demisa. Decizia a venit abia dupa ce Asociatia pentru Siguranta Urbana si Mediere a descoperit cazul, iar "Adevarul" a facut publica intreaga situatie. La ... citeste toata stirea