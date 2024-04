Sefii de la ANPC, la Brasov: pana in 23 aprilie, "controale de curtoazie". Si dupa, carciumarii si hotelierii ar vrea sa fie lasati cu "amenda clientului"

Timp de mai bine de doua ore au curs intrebarile venite de la reprezentantii domeniului HoReCa din Brasov si Poiana la intalnirea organizata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, miercuri, 17 aprilie. Pentru ca urmeaza o perioada de vacanta in care este e asteptat ca numarul de turisti care sosesc in judetul nostru sa fie foarte mare, ANPC a organizat o intalnire in scop preventiv cu patronii de restaurante, hoteluri si alte unitati din domeniul industriei ospitaliere. ... citește toată știrea