Seful de promotie al sefilor de promotie: Ovidiu Imbuzan, tatal care a mers... pe urmele fiului

Promotia 2022 a Universitatii Transilvania Brasov are un singur absolvent cu media multianuala 10, Ovidiu Imbuzan, care a terminat Comunicare si Relatii Publice, in cadrul Facultatii de Sociologie. "Sunt la finalul unei calatorii extraordinare in acesti 3 ani de licenta. Luand, asa, pas cu pas, bineinteles ca a fost o munca de zi cu zi, a fost dedicare totala, pasiune. Am fost puternic sprijinit si inspirat, provocat de profesorii nostri. Ce am invatat dupa 3 ani de licenta este ca nu stii ... citeste toata stirea