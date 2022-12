Seful PSD Brasov a iestit definitiv din afaceri

Presedintele PSD Brasov, senatorul Marius Dunca, a iesit definitiv din afaceri. El detinea 40% din compania Transylvania Fresh Food, infiintata in 2020. Dunca povestea atunci pentru BizBrasov.ro ca a investit 35.000 de euro in compania cu sediul in orasul Victoria.Dunca a incasat pentru cele 40% din actiuni, 107.250 de euro, potrivit unui anunt publicat in Monitorul Oficial. Plata trebuie facuta pana pe 23 februarie 2023. "Am facut foarte bine ca am iesit, pentru ca trebuia sa separ lucrurile. ... citeste toata stirea