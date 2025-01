Selectia Consiliului de Administratie al Aeroportului Brasov va costa 23.800 de lei

Firma galateana Ewora Resurse Umane SRL, care se ocupa de selectia membrilor consiliilor de administratie de la RIAL SRL si Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt (institutii aflate in subordinea municipalitatii) a mai castigat un contract in judetul Brasov. Astfel, compania amintita se va ocupa si de organizarea noului concurs de selectie a membrilor Consiliului de Administratie (CA) al Regiei Autonome Aeroportul International Brasov - Ghimbav, procedura ce se va desfasura in aceasta ... citește toată știrea