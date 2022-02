Semafoarele de pe strada Lunga: Comisia de Circulatie si-a mai luat timp de gandire

In sedinta de saptamana trecuta, membrii Comisiei de Circulatie din cadrul Primariei Brasov au analizat o solicitare a Serviciului de Amenajare Drumuri pentru instalarea de semafoare la trecerile de pietoni de pe strada Lunga. In total, era vorba de 5 semafoare, insa deocamdata nu s-a luat o decizie in privinta instalarii acestora, urmand sa se ia o decizie intr-o sedinta viitoare a comisiei. Teoretic, noile semafoare ar urma sa fie corelate, astfel incat soferii sa nu fie nevoiti sa opreasca ... citeste toata stirea