Semafor cu senzori intr-un giratoriu la Brasov. Ce s-a intamplat dupa ce in prima zi cozile au fost mai mari decat inainte

In prima zi in care a functionat un semafor intr-un sens giratoriu din Brasov, cozile din zona erau mai mari decat inainte. Dupa o zi, soferii s-au obisnuit si traficul a fost mult mai fluid Pentru prima data, Brasovul are un sens giratoriu cu semafoare inteligente in interior. Primaria a decis sa monteze semafoare in sensul giratoriu de la "Trei Alimentare", cum este cunoscuta intersectia strazilor Toamnei, Zizinului, 15 Noiembrie si Calea Bucuresti, din Centrul Civic. "Speram ca, prin ... citeste toata stirea