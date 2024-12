Semaforizarea unei intersectii va fi regandita, astfel ca pietonii si masinile sa nu se mai intercaleze pe culoarea verde

Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Brasov a discutat in ultima sedinta regandirea semaforizarii dintr-o intersectie din cartierul Tractorul, dupa ce au existat si unele incidente in trafic. Vorbim de intersectia dintre strazile 1 Decembrie 1918 si Ioan V. Socec, unde semaforul a fost pus in functiune in noiembrie anul trecut.Din cauza traficului intens de pe Ioan Socec, era foarte greu pentru cei care locuiau pe str. 1 Decembrie sa mearga spre locuintele lor, astfel ca s-a decis ... citește toată știrea