Semaforul de pe drumul Livada Postei - Poiana Brasov a fost desfiintat

Circulatia pe sectorul afectat de alunecarea de teren din 5 iunie de pe Drumul Poienii nu mai restrictionata cu ajutorul semaforului. In schimb, este mentinuta restrictia de tonaj, astfel ca vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone (cu exceptia autobuzelor RATBV) vor putea ajunge in Poiana Brasov tot prin Rasnov. Anuntul a fost facut miercuri, 28 decembrie, de reprezentantii Primariei Brasov, care au precizat ca au fost finalizate lucrarile la banda provizorie de deviere. "In acest moment nu mai ... citeste toata stirea