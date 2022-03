Semestrele, inlocuite cu 5 module de invatare. Fara teze, dar cu lucrari sumative. Cum se va schimba structura anului scolar viitor

Anul scolar 2022 - 2023 va avea cinci module de invatare si cinci vacante. Fara semestru, cum e in prezent. Fara trimestre, cum ar fi vrut ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Mai mult, intentia este si de renuntare la tezele semestriale. Anuntul a fost facut ieri, de Sorin Cimpeanu, care a motivate introducerea modulelor si vacantelor prin nevoia de invatare si repaus. "Am reusit sa ajungem, imi place sa cred, la un consens care este confirmat nu numai de experti in stiintele educatiei din ... citeste toata stirea