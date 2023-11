Elevii si studentii brasoveni, dar nu numai, sunt asteptati sa participe din nou la Seminarul Ku Filosofie, dar si la Seminarul de Antropologie. Acesta din urma este cel mai nou concept propus de District Hub Brasov si are loc in 23 noiembrie, doar online, coordonatori fiind Antonia si Rares Jeflea. In cadrul seminarului vor fi abordate fenomene legate de sport, migratie sau chiar antropologie urbana (constructie a oraselor). "Este un seminar sustinut de doi doctoranzi in antropologie, care ... citeste toata stirea