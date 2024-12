Senat: "Anonima", adoptata tacit

Senatul a adoptat tacit, luni, 9 decembrie, in plen, o propunere legislativa care prevede masuri de sprijin pentru victimele abuzurilor sexuale din spatiul universitar si stabileste obligatia Guvernului si a institutiilor de invatamant superior sa reglementeze in codurile de etica posibilitatea trimiterii de sesizari sub protectia anonimatului.Nota de adoptare tacita a propunerii legislative pentru ... citește toată știrea