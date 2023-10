Senatul a adoptat legea prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete.Plenul Senatului a adoptat, luni, in urma reexaminarii solicitate de presedintele Klaus Iohannis, o lege prin care carnetul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete, transmite Agerpres.Legea completeaza OUG 195/2002, in sensul stabilirii valabilitatii permisului de conducere eliberat pentru ... citeste toata stirea