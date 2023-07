Premierul Marcel Ciolacu a declarat zilele trecute ca nu se vor elimina facilitatile fiscale pentru sectorul IT, iar in constructii si agricultura va fi stabilit impreuna cu principalii actori din domeniu un calendar pentru plata asigurarilor de sanatate. Seful Executivului a subliniat ca acesta este jalon in PNRR si pentru aderarea Romaniei la OECD.Aceste discutii lansate in spatiul public sunt cauza a faptului ca PNL impreuna cu USR au scris in PNRR ca Romania se ... citeste toata stirea