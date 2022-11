Senatorul Marius Toanchina acuza: ,,Primarul nu se mai identifica cu tinuta morala si cu interesul cetatenilor din Fagaras. Daca se considera un tartor atunci il rugam sa mearga in alta parte"

Marius Toanchina, senatorul PSD de Esara Fagarasului, critica in cuvinte dure incidentul petrecut la sedinta de plen a Legislativului desfasurata la Casa de cultura din Fagaras in data de 1 noiembrie 2022. Parlamentarul califica faptele in domeniul penalului si recomanda primarului ,,sa mearga in alta parte unde comportamentul de vataf de mosie mica este tolerat".,,Ceea ce s-a intamplat la sedinta de indata organizata de primar la Casa de Cultura nu este o premiera. Consider ca locatia a fost ... citeste toata stirea