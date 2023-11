Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, "Legea 2 mai" initiata de catre PNL. Ministra Justitiei Alina Gorghiu a declarat ca este o initiativa legislativa care "ne asigura ca toti traficantii de droguri de mare risc vor sta in inchisoare"."Acolo le este locul", a completat senatoarea liberala. Acest proiect elimina posibilitatea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si trafic international de ... citeste toata stirea