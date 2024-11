Seniorii de la catedra: Brasovul are 152 de dascali care au depasit varsta de pensionare

152 de dascali care au varsta de pensionare si se afla in activitate are Brasovul in anul scolar 2024-2025, mai putini decat anul scolar anterior, cand erau 159 de dascali pensionari, sau fata de anul 2022-2023, atunci cand Brasovul avea 162.La nivel national sunt 2.240 de profesori care predau peste varsta de pensionare in anul scolar 2024-2025. Spre comparatie, cu 1.678 (cu 33% mai putin) au predat in anul scolar 2020-2021, dupa cum arata datele primite de Edupedu.ro de la 36 din 42 de ... citește toată știrea