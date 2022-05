Sentinta de la Brasov: 60.000 de lei pentru o profesoara injunghiata in scoala

Colegiul "Spiru Haret" din Ploiesti a fost obligat, printr-o decizie definitiva a Curtii de Apel Brasov, la plata unor daune morale in valoare de 60.000 de lei catre o profesoara de matematica, victima a unei tentative de omor petrecute in ianuarie 2019, pe holul liceului.Profesoara de matematica a fost injunghiata in abdomen in ziua de 29 ianuarie 2019, agresor fiind Alexandru Nitescu Mihai, un fost elev, cunoscut cu grave probleme de comportament. Atacul s-a petrecut in pauza dintre ore, pe ... citeste toata stirea