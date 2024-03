Sentinta definitiva: 50.000 de euro pentru Mariana Tirca, dupa scandalul de dopaj de la Corona

Mariana Tirca, una dintre cele mai mari handbaliste ale Romaniei, care detine si in prezent recordul all-time pentru echipa nationala (355 de meciuri si 2.043 de goluri), a obtinut o victorie importanta, saptamana trecuta, in procesul impotriva Clubului Sportiv Municipal Corona.In cadrul actiunii sale in instanta, care a demarat in 2021, reclamanta a cerut mai multe sume, inclusiv drepturi salariale restante, despagubiri, daune morale si cheltuieli de judecata, ca urmare a deciziei clubului ... citește toată știrea