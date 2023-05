Inca un proces pierdut de Municipiul Fagaras. Este vorba despre procesul privind taxa de salubritate incasata de Primaria Fagaras in 2022 in cuantum de 19 lei/persoana/luna, dar si in 2023. Curtea de Apel Brasov a stabilit ca HCL nr. 88 este ilegala in integralitatea ei prin Hotararea nr. 334 emisa astazi, 15 mai 2023. Hotararea instantei este definitiva ceea ce inseamna ca Primaria Fagaras are obligatia sa o puna in aplicare restituid banii incasati ilegal de la fagaraseni. Curtea de Apel ... citeste toata stirea