Sentinta greu de dat: a 6-a amanare in cazul chirurgului din Brasov prins in flagrant ca lua mita

Judecatorii brasoveni intarzie sa dea sentinta in cazul medicului chirurg Sorin Balos prins in flagrant cand primea mita de la rudele unui pacient. Banii a fost promisi pentru ca doctorul sa faca o operatie intr-un un spital de stat.Sorin Balos a fost trimis in judecata de procurori in decembrie 2021, iar procesul pe fond s-a finalizat inca din octombrie 2022, cand instanta penala a Tribunalului Brasov a ramas in pronuntare. De atunci, judecatorii au amanat de sase ori sa se pronunte in cauza. ... citeste toata stirea