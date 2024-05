Sentinta locuitorilor din Ucea: nu vrem statie de biogaz

Locuitorii comunei Ucea s-au pronuntat duminica, 26 mai, prin referendum, impotriva punerii in functiune a unei statii de biogaz pe teritoriul comunei. Astfel, conform datelor Autoritatii Electorale Permanente, prezenta la vot a fost de 57,04%, in conditiile in care, potrivit legislatiei, referendumul este validat daca la urne se prezinta cel putin 30% dintre alegatorii inscrisi pe liste.La referendum, dintre cele 1.823 de persoane inscrise pe listele permanente s-au prezentat la urne 1.040 ... citește toată știrea