Senzori in masina de gunoi. Cu alerta daca angajatii injura, fumeaza, vorbesc la telefon, au stari de somnolenta

Edilii din Cristian au decis sa doteze autogunoierele serviciului de gospodarire din comuna cu cate un sistem de supraveghere video. Acesta ar urma sa vina in sprijinul soferilor, dar ii va si supraveghea in permanenta in ceea ce priveste conduita pe care o au la locul de munca. Astfel, in cabina va fi montat un sistem care va transmite alerte si in cazul in care soferul fumeaza sau vorbeste la telefon in timpul condusului, nu doar daca nu pastreaza distanta legala pe sosea sau daca are stari ... citește toată știrea