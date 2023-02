In sate, oamenii se cunosc cu totii dupa nume si un furt intr-un magazin este mult mai rar decat la oras. Cu toate acestea, politistii din cadrul Postului de Politie Sinca au prins in flagrant un tanar, care ar fi fi sustras portmoneul unei persoane."Actiunea s-a petrecut la data de 7 februarie, in jurul orei 21.00, cand, in incinta unui magazin din localitatea Sercaia, politistii au identificat un tanar, care ar fi sustras ... citeste toata stirea